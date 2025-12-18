وفي أغسطس، أعلن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو بدأت بإنتاج هذا الصاروخ من الجيل الأحدث وذي القدرة النووية، لافتا إلى أن موسكو قد تنشره في بيلاروسيا العام 2025.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف قوله في إحاطة للملحقين العسكريين الأجانب، الخميس، إن روسيا جهزت هذا العام لواء عسكريا بصاروخها الباليستي الجديد متوسط المدى (أوريشنك) الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.

وأطلقت روسيا صاروخ (أوريشنك) على أوكرانيا لأول مرة في نوفمبر 2024، فيما قال الرئيس بوتين إنه يستحيل اعتراضه، مشيرا إلى أن قوته التدميرية تضاهي قوة السلاح النووي حتى عند تزويده برأس حربي تقليدي.

وقال بعض الخبراء الغربيين إن هذه الأقاويل مبالغ فيها.

قدرات الصاروخ أوريشنك

وفقًا لتقارير إعلامية، يمكن للصاروخ "أوريشنك" في نسخته النووية حمل رؤوس حربية بقوة إجمالية تصل إلى 900 كيلوطن.

في ديسمبر 2024، أفادت تقارير بأن روسيا قادرة على إنتاج ما يصل إلى 25 صاروخا من طراز "أوريشنك" شهريا.

يُعتبر "أوريشنك" أول صاروخ باليستي متوسط المدى مزود برؤوس حربية متعددة قابلة للاستهداف بشكل مستقل يتم استخدامه في ظروف قتالية.

يُشار إلى أن تطوير هذا النوع من الصواريخ كان محظورا بموجب معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF) حتى انسحاب روسيا والولايات المتحدة من المعاهدة في عام 2019.