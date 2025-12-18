وتأتي هذه المحادثات بعدما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتقدم المحرز خلال يومين من الاجتماعات في برلين بين كييف ومبعوثي ترامب، محذرا في الوقت نفسه من أن موسكو تستعد لـ"عام جديد من الحرب".

وبحسب موقع بوليتيكو، من المتوقع أن يشارك مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر في الجانب الأميركي، بينما من المقرر أن يكون المبعوث الاقتصادي لبوتين كيريل ديميترييف ضمن الوفد الروسي.

من جهته، لم يقدم المسؤول في البيت الأبيض أي تفاصيل عن الوفدَين الأميركي والروسي.

وشهدت الأسابيع الأخيرة جهودا دبلوماسية مكثفة لإنهاء الاجتياح الروسي الذي استمر قرابة 4 سنوات، مع لقاء ويتكوف وكوشنر بوتين في الكرملين في نوفمبر، والقيادات الأوكرانية والأوروبية في برلين.

لكن ما زال هناك الكثير من الاختلافات في وجهات النظر.

وتقول أوكرانيا والولايات المتحدة إنه تم إحراز تقدم في مسألة الضمانات الأمنية المستقبلية لكييف، لكن هناك خلافات بشأن الأراضي التي سيتعين على أوكرانيا التنازل عنها.

في الأثناء، قال بوتين، الأربعاء، إن موسكو ستحقق "بالتأكيد" أهدافها في الحرب، بما في ذلك السيطرة على الأراضي التي تقول إنها تابعة لها.