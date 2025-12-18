وذكرت القيادة الجنوبية الأميركية في منشور على إكس "أكدت الاستخبارات أن المركب كان يبحر عبر طريق معروف لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وكان يشارك في عمليات لتهريب المخدرات".

وصوّت مجلس النواب الأربعاء على قرارين يهدفان إلى الحدّ من سلطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات وفنزويلا.



وأجبر الديمقراطيون على إجراء التصويت باستخدام قرارات "سلطات الحرب"، في وقت صعّد فيه ترامب تهديداته ضد فنزويلا، بينما تساءل الكونغرس عن كيفية إدارة الجيش الأميركي لحملة أدت إلى تدمير 25 سفينة يُزعم أنها كانت تحمل مخدرات وقتل ما لا يقل عن 95 شخصا.

وبموجب التشريع، إذا أصبح قانونا، سيتعين على إدارة ترامب الحصول على تفويض من الكونغرس قبل مواصلة الهجمات ضد العصابات التي تعتبرها منظمات إرهابية في نصف الكرة الغربي أو شنّ هجوم على فنزويلا نفسها.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال ترامب إنه أمر بفرض حصار على جميع "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الرئيس ترامب، الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إجراء غير معتاد جاء عقب حشد قوات عسكرية أميركية في المنطقة.

وهدد ترامب بأن الهجمات البرية قادمة قريبا، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل بشأن مواقعها.