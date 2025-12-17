وقال بوتين خلال اجتماع موسع لهيئة وزارة الدفاع الروسية: "في أوروبا يغرسون في أذهان الناس مخاوف بشأن حتمية الصدام مع روسيا ويرفعون درجة الهستيريا لديهم، بزعم ضرورة الاستعداد لحرب كبرى، لقد قلت مرارا وتكرارا هذا كذب وهذيان، هذيان محض".

وشدد الرئيس بوتين على أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، في إشارة إلى التحذيرات الغربية المتكررة من تهديد روسي محتمل لدول أوروبا.

وصرح بوتين بأن الصاروخ "أوريشنيك" متوسط المدى فرط الصوتي سيتم وضعه في الخدمة القتالية بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف الرئيس الروسي أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة ذات المدى غير المحدود وغواصة بوسيدون المسيرة سيضمنان التكافؤ الاستراتيجي والأمن لروسيا لعقود قادمة، مؤكدا أن روسيا ستواصل العمل على تحسين هذين النوعين من السلاح.

وقال: "لقد تم اختبار صواريخ بوريفيستنيك الاستراتيجية وغواصة بوسيدون المسيرة بنجاح.. سنواصل العمل على ذلك، وسنواصل تحسينهما وتطويرهما وتحديثهما".

وأشار الرئيس إلى أن تعزيز القوات النووية الاستراتيجية يعتبر أولوية لروسيا، فهي عنصر أساسي في الردع.

وأكد بوتين أن قدرات الجيش الروسي تتطور باستمرار، مشيرا إلى أن البحرية الروسية تسلمت هذا العام عددا من الغواصات الجديدة، بما فيها حاملة الصواريخ الاستراتيجية "كنياز بوجارسكي"، و19 سفينة حربية.