وأوضح ريابكوف أن موقف موسكو يشمل دونباس وشبه جزيرة القرم والأراضي التي تسميها روسيا "نوفوروسيا".

وفي تصريحات منفصلة، نقلت وكالات أنباء روسية عن ريابكوف قوله إن موسكو لا تعلم بعد بتفاصيل الاتفاقات التي توصلت إليها الولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي خلال اجتماعات برلين.

وكان قادة عشر دول أوروبية ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اجتمعوا في العاصمة الألمانية الإثنين لدعم المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقال القادة الأوروبيون، في بيان مشترك بعد اجتماعهم إن القرارات بشأن احتمال تقديم تنازلات بشأن الأرض لا يمكن أن يتخذها سوى شعب أوكرانيا وبعد ضمانات أمنية قوية.

وذكر البيان، الذي نقلته وكالة رويترز، أن من الضمانات الأمنية التي تم الاتفاق عليها اليوم وجود قوة بقيادة أوروبية تسهم فيها الدول الراغبة في ذلك، والتي ستساعد "في تأمين سماء أوكرانيا، وفي تعزيز الأمن في البحار، بما في ذلك من خلال العمل داخل أوكرانيا".

واقترح قادة الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي نشر "قوة متعددة الجنسيات" في أوكرانيا بقيادة أوروبية ودعم الجيش الأوكراني "بشكل مستدام"، على أن يحدّد عديده بـ800 ألف عنصر.