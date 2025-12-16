وشمل أمر الإخلاء الصادر عن مقاطعة كينغ، المنازل والأنشطة التجارية شرق غرين ريفر في أجزاء من كينت وأوبورن وتوكويلا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من فيضانات مفاجئة، يشمل قرابة 47 ألف شخص.

وجاء انهيار السد بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي غمرت مناطق واسعة، ودفعت السلطات إلى القيام بعمليات إجلاء لعشرات الآلاف من السكان، وإجراء العشرات من عمليات الإنقاذ في أنحاء المناطق الغربية لولاية واشنطن .