وقالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي إن مكتب التحقيقات (إف بي آي) أحبط مخططا إرهابيا "ضخما ومروعا" كان يستهدف مقاطعتي أورانج ولوس أنجلوس في كاليفورنيا ليلة رأس السنة.

وأضافت بوندي في بيان أن "جماعة (تيرتل آيلاند ليبريشن فرونت)، وهي جماعة يسارية متطرفة، كانت تستعد لتنفيذ سلسلة تفجيرات تستهدف عدة مواقع في كاليفورنيا بدءا من ليلة رأس السنة".

وأوضحت الوزيرة أن المجموعة خططت أيضا لاستهداف عملاء إدارة الهجرة والجمارك ومركباتهم.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فقد جرى توجيه اتهامات لأربعة أشخاص بالتآمر وحيازة عبوة ناسفة غير مسجلة. كما أفادت تقارير إعلامية بأنه تم اعتقال شخص خامس على صلة بالمجموعة في نيو أورلينز.

ويأتي إحباط هذا المخطط في وقت شهد فيه شاطئ بوندي هجوما مسلحا وصفته السلطات الأسترالية بأنه عمل "إرهابي ومعاد للسامية".

,أعلنت الشرطة الأسترالية أن رجلا يبلغ من العمر 50 عاما وابنه البالغ 24 عاما هما المسؤولان عن حادث إطلاق النار الجماعي الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا على شاطئ بوندي الشهير خلال احتفال بعيد حانوكا.