وقالت الوزارة في بيانها: "حررت وحدات من مجموعة قوات الشرق بلدة بيستشانويه، في منطقة دنيبروبتروفسك نتيجة لعملية دقيقة".

وأوضح البيان أنه "تم استهداف نقاط الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، عن سير العملية العسكرية الخاصة: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية والوحدات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية منشآت البنية التحتية المشاركة في نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة والوقود".

وأضاف البيان: "واصلت وحدات قوات "الغرب"، تدمير القوات المعادية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول، وتم القضاء على أفراد ومعدات 5 كتائب ميكانيكية، وكتيبتين هجوميتين تابعتين للقوات الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني".

وذكر البيان: "تكبدت القوات الأوكرانية خسائر تجاوزت 220 جنديًا، ودمرت 6 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلتا جند مدرعتان من طراز سترايكر، ومركبتان مدرعتان من طراز هامفي، كما تم تدمير 12 مركبة، ومدفعيتين، ومحطتي حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطاريات من طراز AN/TPQ-36 أميركي الصنع، و3 مستودعات ذخيرة".

وأكدت الوزارة عبر بيانها أن "قوات مجموعة دنيبر، دمرت ما يصل إلى 65 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و17 مركبة، و6 مدافع ميدانية، و4 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودع إمداد".

وأضاف بيان الوزارة أن "وحدات قوات مجموعة دنيبر، تمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء دفاع ساحلي تابع للقوات الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدتي رازوموفكا ونوفواندرييفكا في مقاطعة زابوريجيا، وبلدة أوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون.

إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية

من ناحية ثانية، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ما يصل إلى 545 طائرة أوكرانية مسيّرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن منظومات الدفاع الجوي الروسي دمرت، خلال أسبوع، ما لا يقل عن 1677 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وبحسب البيانات، سُجّل أكبر عدد من الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها يومي 11 و14 ديسمبر الجاري، حيث بلغ عددها 396 و290 طائرة على التوالي.