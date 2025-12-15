فقد قال عنه ترامب إنه "رجل شجاع جدا جدا" و"أنه أنقذ الكثير من الأرواح"، بينما وصف المسؤولون الأستراليون بـ"البطل" نظرا لشجاعته.

وصفه بـ"البطل" لم يأت من فراغ، بل جاء بعد التدخل البطولي لـ"أحمد الأحمد" وتمكنه من نزع سلاح أحد المهاجمين خلال هجوم مسلح أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين، في حادثة هزت أستراليا وأثارت تفاعلا عالميا.

من هو أحمد الأحمد؟

بعد عملية "الإنقاذ البطولية" التي نفذها الأحمد سارع كثيرون إلى التساؤل عن هويته، وجنسيته.

وكانت لقطات فيديو أظهرت "أحد المارة" وهو يقفز على ظهر أحد المسلحيْن وينزع سلاحه منه أثناء الهجوم.

وتبين لاحقا أن هذا الرجل الشجاع، بطل عربي الأصل واسمه أحمد الأحمد، وتعرض خلال عمله البطولي لإطلاق النار في موضعين بيده وكتفه.

ولفت قريبه مصطفى الأسعد، إلى أن حالة قريبه الصحية مستقرة، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية لاستخراج الرصاص من جسده.

وأوضح أن الأحمد، لم يكن على علم بخلفية أو هوية المستهدفين، مؤكدا أنه تصرف تلقائيا عند مشاهدته سقوط الضحايا.

ونقل الأسعد، عن الأحمد، قوله إن ما قام به "كان تصرفا إنسانيا"، وأنه لم يفكر بالمخاطر لحظة تدخله، وأن "أي إنسان شريف، عندما يشاهد الناس وهم يُقتلون، لن يتوانى عن محاولة إيقاف ذلك".

ووفقا لمحطة "7 نيوز" الأسترالية، فأن الأحمد يملك كشكا لبيع الفواكه في سيدني، ويبلغ من العمر 43 عاما.

وأكدت المحطة، أن الأحمد لم يمتلك أي خبرة في الأسلحة، وأنه أقدم على ما فعله بشكل عفوي، كما أشارت إلى أنه أب لطفلين.

في البداية عرف أنه أسترالي من أصول عربية، ولاحقا تبين أنه من أصول سورية، وتحديدا من قرية النيرب، بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.

الحادثة حظيت بتغطية كبيرة في الإعلام الأسترالي والعالمي، وكان لافتا شجاعة المسلم الأسترالي الأحمد، الذي انقض على أحد المسلحين ونزع منه سلاحه، ما تسبب في إرباك المسلحين وتسهيل تحييدهم، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي حديثه من أمام أحد المستشفيات لقناة "7NEWS" الأسترالية، كشف الأسعد، أن الأحمد، البالغ من العمر 43 عاما، هو من أنقذ "أرواحًا لا تُحصى عندما تصدى للمسلح".

مشاهد موثقة وتفاعل واسع

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انقضاض الأحمد، على أحد المسلحين بشاطئ بوندي ونزع سلاحه.

كما يُظهر الفيديو لحظات من إطلاق المسلح النار، وانقضاض الأحمد، عليه من الخلف وتطويقه بذراعيه لمحاولة انتزاع سلاحه.

وفي الفيديو، يظهر أيضا أن الأحمد، أصيب بطلقتي رصاص في يده وذراعه، من المسلح الآخر، على الأرجح، الذي كان يقف على جسر قريب منه.

رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، اعتبر الحادث بأنه "صادم وغير مألوف في أستراليا"، وفق ما ذكرته هيئة البث الأسترالية الرسمية "آي بي سي".

ووصف مينز، لحظات تجريد المسلح من سلاحه بأنها "أكثر المشاهد التي لا تُصدق في حياتي"، مضيفا "هذا الرجل بطل حقيقي، ولا شك في أن الكثيرين على قيد الحياة الليلة بفضل شجاعته".