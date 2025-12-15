وأوضحت التقارير، المستمدة من بيانات وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي الروسي دمرت ما لا يقل عن 1677 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع.

وبحسب البيانات، سُجّل أكبر عدد من الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها يومي 11 و14 ديسمبر الجاري، حيث بلغ عددها 396 و290 طائرة على التوالي.

وفي الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر الجاري، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما لا يقل عن 1270 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأمس الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمّرت ما مجموعه 141 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 141 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية بين الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم السبت، والساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو يوم الأحد".