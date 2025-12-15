وتجمع مئات الأشخاص قرب قاعة "كونسيرت خيباو" الشهيرة مساء، احتجاجا على استضافة حفل للمغني شاي أبرامسون الذي يقود الترانيم والصلوات في الجيش الإسرائيلي.

وقالت الشرطة في بيان، إنها تدخلت "مرات عدة لإبعاد المتظاهرين والحفاظ على النظام العام".

وأفادت السلطات أن شرطة مكافحة الشغب استخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين الذين أطلقوا قنابل دخانية، مشيرة إلى إصابة أحد الضباط بجروح طفيفة.

كما ألقت الشرطة القبض على 22 شخصا، بتهم شملت مخالفة قواعد التجمع العام وحيازة ألعاب نارية ومقاومة الاعتقال.

وكان من المقرر أن يقود أبرامسون الحفل السنوي لعيد الأنوار "الحانوكا" في قاعة "كونسيرت خيباو" بعد ظهر الأحد، لكن الحفل أثار استياء نظرا لعلاقة أبرامسون بالجيش الإسرائيلي الذي واجه تنديدا دوليا بسبب حرب غزة.

وألغيت مشاركة أبرامسون في حفل بعد الظهر، وعوضا عن ذلك تمت دعوته لإحياء حفلين مسائيين خاصين آخرين.

وتوقف القتال في غزة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الولايات المتحدة، إلا أن الاتفاق الساري منذ 10 الأول لا يزال هشا، حيث تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاكه بشكل شبه يومي.