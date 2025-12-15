ومساء الأحد، فتح منفذان مشتبه بهما النار على عائلات في الشاطئ في اليوم الأول من عيد "حانوكا" اليهودي، ولقي 16 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 40 على الأقل.

وقال ترامب خلال خطاب بمناسبة عيد الميلاد "الكريسماس"، إن أحد المارة الذي تدخل وأوقف أحد المهاجمين هو "شخص شجاع جدا جدا".

وأضاف الرئيس الأميركي أن هذا الرجل "أنقذ الكثير من الأرواح".

أحمد الأحمد

تم تصوير المشهد الذي فاجأ فيه أحد المارة واحدا من المسلحيْن ونزع سلاحه أثناء الهجوم.

وقفز الرجل في البداية على ظهر المهاجم من الخلف، وبعد صراع وجيز انتزع البندقية منه.

وهرب المنفذ المشتبه به، الذي كان يطلق النار على الحضور قبل لحظات، وهو يعرج.

ويحتفى المشاهدون في وسائل الإعلام الأسترالية بالرجل باعتباره "بطلا".

وتبين لاحقا أن البطل عربي الأصل واسمه أحمد الأحمد، وتعرض خلال عمله البطولي لإطلاق النار في موضعين بيده وكتفه.

ووفقا لمحطة "7 نيوز" الأسترالية، فأن الأحمد يملك كشكا لبيع الفواكه في سيدني، ويبلغ من العمر 43 عاما.

وأكدت المحطة، أن الأحمد لم يمتلك أي خبرة في الأسلحة، وأنه أقدم على ما فعله بشكل عفوي، كما أشارت إلى أنه أب لطفلين.

ولم يكشف حتى الآن عن جنسية الأحمد.