وفي منشور على "إكس"، قال أندريس خوليان حاكم منطقة أنتيوكيا إن الحافلة كانت متجهة من بلدة تولو المطلة على البحر الكاريبي إلى ميديلين بعد رحلة مدرسية، وكانت تقل طلابا من مدرسة ثانوية.

وأضاف أن الطلاب كانوا يحتفلون بتخرجهم على الشاطئ.

وقال: "إنه خبر صعب للغاية على المجتمع بأسره في شهر ديسمبر".

وسقطت الحافلة في واد يبلغ عمقه 80 مترا، وكان على متنها نحو 40 شخصا.

ووفقا للمعلومات الرسمية، تتراوح أعمار معظم الضحايا بين 16 و18 عاما.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحافلة خرجت عن الطريق لأسباب لم تتضح بعد، بينما تحقق الهيئة الوطنية لسلامة المرور في أسباب الحادث.