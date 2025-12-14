وقالت إيفانكا ترامب في تغريدتها إن تجمع اليهود حول الشمعدان في هذه المناسبة الدينية يمثل تذكيرا بمدى حاجة العالم إلى "مزيد من النور ومزيد من تقديس القيم"، مشيرة إلى أن أحداث شاطئ بوندي بأسترالي، وجامعة براون في الولايات المتحدة، تلقي بثقلها على الجميع.

وأضافت أن الألم الذي تعيشه العائلات المتضررة "يفوق الوصف"، مؤكدة تضامنها وتعاطفها مع جميع من فقدوا أحباءهم في تلك الحوادث.

وأشارت إيفانكا ترامب إلى أن عيد حانوكا يحمل رسالة أمل، مفادها أن "شعلة واحدة قادرة على تبديد ظلام كبير"، حتى في أحلك اللحظات، داعية إلى إضاءة الشموع تكريما للضحايا، ووقوفا إلى جانب عائلاتهم، والتزاما بنشر التعاطف والنزاهة والقيم الإنسانية.

وختمت تغريدتها بالدعوة إلى أن يكون كل فرد "مصدر نور" في الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى الأمل.