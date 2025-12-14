وشهد شاطئ بونداي في سيدني هجوما مسلحا على تجمع لاحتفالات يهودية، راح ضحيته 11 شخصا، وأصاب العشرات.

لكن لقطة لرجل هاجم أحد المسلحين وانتزع بندقيته، خطفت الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرت مثالا نادرا للبطولة والشجاعة.

من هو البطل؟

تبين لاحقا أن البطل هو عربي الأصل، واسمه أحمد الأحمد، وتعرض خلال عمله البطولة لإطلاق النار في موضعين بيده وكتفه، الأحد.

ووفقا لمحطة "7 نيوز" الأسترالية، فأن الأحمد يملك كشكا لبيع الفواكه في سيدني، ويبلغ من العمر 43 عاما.

وأكدت المحطة، أن الأحمد لم يمتلك أي خبرة في الأسلحة، وأنه أقدم على الفعل البطولي بشكل عفوي.

كما أشارت المحطة إلى أن الأحمد هو أب لطفلين.

ولم يكشف حتى الآن عن جنسية الأحمد.

وأشار مصطفى وهو أحد أقارب أحمد، إلى أن الأحمد سيخوض عملية جراحية مساء الأحد.

وشدد مصطفى: "نأمل بأن يخرج سالما من العملية.. هو بالتأكيد بطل".