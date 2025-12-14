وقال الرجل، الذي لم يُكشف عن هويته، إن وجهه كان مغطى بالدماء ومضمدا، مضيفًا أنه لم يتخيل يومًا أن يشهد حادثا كهذا في أستراليا.

ووصف ما جرى بأنه "مجزرة حقيقية" و"حمام دم".

وفي حديث مع شبكة Nine News الأسترالية، قال: "كنت هنا مع عائلتي في احتفال بعيد الأنوار. كان هناك مئات الأشخاص، أطفال وكبار سن وعائلات تستمتع بالأجواء، وفجأة تحول كل شيء إلى فوضى عارمة".

وأضاف: "كان الأطفال يلعبون، ثم فجأة بدأ إطلاق النار من كل اتجاه. الناس انبطحوا أرضًا، لم نكن نعرف ما الذي يحدث أو من أين تأتي الطلقات".

وأوضح الرجل أنه عاش في إسرائيل لمدة 13 عامًا ونجا من هجمات 7 أكتوبر، قبل أن ينتقل إلى أستراليا قبل أسبوعين فقط للعمل مع الجالية اليهودية.

وقال: "مررنا بما هو أسوأ، وسنتجاوز هذا أيضًا، وسنصل إلى المسؤولين عن هذه الجريمة".

وأضاف أنه شاهد أحد المسلحين "يطلق النار عشوائيًا وفي جميع الاتجاهات"، ورأى "أطفالًا وكبار سن يسقطون أرضًا".

وتابع: "آخر مرة رأيت فيها مشهدًا كهذا كانت في 7 أكتوبر. لم أعتقد أنني سأشهده مجددًا في أستراليا، وعلى شاطئ بوندي تحديدًا، هذا المكان الأيقوني".

وكان مسلحان قد فتحا النار خلال الفعالية الدينية، ما أدى إلى سقوط 12 ضحية. وأكدت الشرطة مقتل أحد المهاجمين خلال تبادل إطلاق النار، ووصفت الحادث بأنه هجوم إرهابي.