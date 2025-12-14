وأضاف في حديث مع "سكاي نيوز عربية": "عيد الأنوار حدث سنوي يلم شمل الجميع في شاطئ بوندي، والأشخاص الذين قاموا بالاعتداء استعملوا سلاحا آليا واستهدفوا ضحايا أبرياء".

وأكمل: "الهجوم أودى بحياة حاخام إسرائيلي، لكنني لا أظن أن الجالية تلقت تحذيرات إسرائيلية مسبقة بشأن الهجوم، بعض الأشخاص على مواقع التواصل يتحدثون عن معلومات من هذا القبيل، لكنها معلومات غير صحيحة".

وتابع: "لا تزعجنا الانتقادات الإسرائيلية للحكومة الأسترالية التي تلت الحادث، لا يمكنني أن ألوم إسرائيل، فهذا اعتداء فظيع ووحشي".

وأكد ريفكين: "سنقوم بأخذ التدابير اللازمة، سنعلم من المسؤول عن هذا الاعتداء ومن وفر الأسلحة له، وما هي الإيديولوجية خلف الهجوم".

وشدد: "الضحايا لا علاقة لهم بإسرائيل بل هم أستراليون جاؤوا للشاطئ للاحتفال، في دولة حرة.. لا يمكن لوم أحد سوى منفذين الهجوم".

من جانبه، قال المسؤول في الجالية الإسلامية في أستراليا جمال ريفي لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد، إن الشخص الذي منع منفذ إطلاق النار من إكمال الهجوم في سيدني "مسلم".

وأضاف ريفي: "جاءنا خبر قبل لحظات أن الشخص الذي منع منفذ إطلاق النار من إكمال هجومه هو شخص مسلم اسمه أحمد".

وكان هذا الشخص قد خطف الأنظار، بعدما ظهر في مقطع فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع جدا، وهو ينقض على أحد منفذي إطلاق النار وينتزع منه البندقية بخفة ويمنعه بذلك من إكمال هجومه.

وتحول الرجل إلى "بطل"، بعدما أصبح مساهما رئيسيا في الإطاحة بأحد المهاجمين.

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، على هجوم سيدني الذي أودى بحياة أكثر من 10 أشخاص على شاطئ بوندي.

وقال نتنياهو إن: "معاداة السامية سرطان ينتشر عندما يصمت القادة".

وأضاف: "راسلتُ رئيس الوزراء الأسترالي قبل أشهر وأخبرته أن سياسة حكومته تشجع على كراهية اليهود".

يشار إلى أن أستراليا شهدت وقوع سلسلة من الهجمات التي وصفت بأنها معادية للسامية على كنيس يهودية وبنايات وسيارات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023.