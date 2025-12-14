وأضاف ريفي: "جاءنا خبر قبل لحظات أن الشخص الذي منع منفذ إطلاق النار من إكمال هجومه هو شخص مسلم اسمه أحمد".

وكان هذا الشخص قد خطف الأنظار، بعدما ظهر في مقطع فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع جدا، وهو ينقض على أحد منفذي إطلاق النار وينتزع منه البندقية بخفة ويمنعه بذلك من إكمال هجومه.

وتحول الرجل إلى "بطل"، بعدما أصبح مساهما رئيسيا في الإطاحة بأحد المهاجمين.

من هو أحمد "البطل"؟

قالت القناة السابعة الأسترالية إن البطل يدعى أحمد الأحمد ويبلغ من العمر 43 عاما.

وكشف مصطفى، ابن عم أحمد، للقناة، أن أحمد أصيب برصاصتين خلال الحادث، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية الليلة.

وأضاف أن أحمد أب لطفلين ويمتلك متجرا لبيع الفواكه في ساذرلاند، ولا يملك أي خبرة في التعامل مع الأسلحة.

وتابع أن أحمد كان فقط مارا بالمكان خلال وقوع الحادث قبل أن يقرر التدخل، وختم بالقول: "نأمل أن يكون بخير. إنه بطل بكل تأكيد".

وعند سؤاله عن رأيه في الفيديو، قال رئيس الوزراء الأسترالي: "إنه المشهد الأكثر إثارة للدهشة رأيته في حياتي".

وأضاف: "رجلٌ يتقدم نحو مُسلح أطلق النار على الناس، ويُجرّده من سلاحه بمفرده، مُعرّضا حياته للخطر لإنقاذ أرواح عدد لا يُحصى من الناس".

وتابع: "هذا الرجل بطل حقيقي، ولا شك لديّ في أن هناك الكثيرين على قيد الحياة بفضل شجاعته".