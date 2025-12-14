وظهر أحد منفذي الهجوم المسلح على شاطئ بوندي، الأحد، وهو يتجول بعد إقدامه على قتل عدد من المواطنين، قبل أن ينقض عليه رجل من خلفه، وينتزع منه البندقية بخفة، ليمسك البندقية.

وبدا المهاجم في حالة ذعر بعد فقدانه السلاح، وتراجع للخلف، بينما هدده المواطن بالبندقية إلا إنه لم يقم بإطلاق النار.

واعتبر الإعلام الأسترالي هذا الموقف بطوليا، من الرجل الأسترالي، الذي لم تكشف هويته حتى الآن.

وقال البعض إن هذا التصرف أنقذ حياة الكثيرين، حيث تمكن قناصي الشرطة من قتل المجرم بعدها بقليل، عندما أصبح منزوع السلاح.

وقُتل هذا المسلح برصاص الشرطة، فيما يخضع مسلح آخر للعلاج بعد أن فتحا النار على شاطئ بوندي في أستراليا، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في هجوم يُعتقد أنه استهدف فعالية يهودية.

وتشير تقديرات مصادر شرطية إلى أن العملية كانت مخططة منذ عدة أشهر.

وأفادت مصادر أمنية بأن أحد المهاجمين قُتل في مكان الحادث، بينما أُصيب المهاجم الثاني وتم توقيفه، وهو الآن قيد الحراسة ويتلقى العلاج من قبل فرق الطوارئ.