وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان على إكس "عملية الشرطة لا تزال جارية ونواصل حث الناس على تجنب المنطقة".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على إكس أشخاصا في شاطئ بوندي يتفرقون على وقع دوي إطلاق نار وصفارات إنذار الشرطة.

وأظهر مقطع فيديو آخر رجلين تجبرهما الشرطة على الاستسلام على جسر للمارة.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي "نحن على دراية بوجود وضع أمني لا يزال جاريا في بوندي. نحث الناس في محيط المنطقة على متابعة المعلومات الصادرة عن شرطة نيو ساوث ويلز".

وأفاد سائح بريطاني لوكالة "فرانس برس" الأحد أنه شاهد "مسلحين اثنين يرتديان ملابس سوداء" على شاطئ بونداي الشهير في سيدني، حيث أعلنت السلطات عن إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار واعتقال مشتبه بهما.

وقال تيموثي برانت-كولز من الموقع السياحي "حصل إطلاق نار من مسلحَين يرتديان ملابس سوداء ويحملان بنادق نصف آلية"، مضيفا أنه شاهد أشخاصا عدة مصابين بأعيرة نارية.