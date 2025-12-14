وتشير تقديرات مصادر شرطية إلى أن العملية كانت مخططة منذ عدة أشهر.

وأفادت مصادر أمنية بأن أحد المهاجمين قُتل في مكان الحادث، بينما أُصيب المهاجم الثاني وتم توقيفه، وهو الآن قيد الحراسة ويتلقى العلاج من قبل فرق الطوارئ.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام أسترالية، تأكد مقتل 10 أشخاص، بينهم أطفال وعنصر في الشرطة.

قالت الشرطة الأسترالية، الأحد، إنها تستجيب لواقعة لا تزال جارية عند شاطئ بوندي في سيدني، وحثت الجمهور على تجنب المنطقة.

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن هناك تقارير عن إطلاق عدة أعيرة نارية على الشاطئ الشهير، مشيرة إلى وقوع إصابات عديدة.

وأفاد شهود لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" بسماع ما يصل إلى 50 طلقة نارية ورؤية أشخاص ملقين على الأرض بالقرب من كامبل باريد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة "عيد حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.