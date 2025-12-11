وكتب سيرغي سوبيانين على قناته على تطبيق تلغرام، أن الطائرات المسيرة تم إسقاطها خلال فترة استمرت 3 ساعات ونصف الساعة تقريبا.

وقال عمدة موسكو إنه تم إرسال فرق الطوارئ لفحص موقع سقوط حطام الطائرة المسيرة. ولم يشر إلى وقوع أي إصابات أو أضرار.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) تعليق العمليات في جميع المطارات في منطقة موسكو.

وقال مطار بولكوفو في سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية، على تطبيق تلغرام إنه يتعامل مع الرحلات التي تم تحويل مسارها من العاصمة.

وعلق عدد من المطارات في وسط روسيا أيضا رحلات الوصول والمغادرة.