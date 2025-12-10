وقال ترامب لموقع "بوليتيكو" الإخباري في مقابلة نشرت الثلاثاء: "لا. لم أعده. لكنه طلب ذلك بالتأكيد".

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أخبر أوربان أعضاء وفده بعد زيارة للبيت الأبيض، أن المجر يمكنها الآن الاعتماد على "درع مالي" أميركي في حالة وقوع هجوم نظري أو سياسي من الخارج، وفقا لوسائل الإعلام المجرية الموالية للحكومة.

وتابع أوربان: "هكذا أخطط للمستقبل. صباح الخير يا بروكسل!" في إشارة على ما يبدو إلى المبالغ الكبيرة التي يحجبها الاتحاد الأوروبي عن المجر بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون.

وبعد أيام، حدد أوربان المبلغ الذي كان يأمل في الحصول عليه في مقابلة مع قناة "إيه تي في" التلفزيونية المجرية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك حد أقصى، قال: "لا يوجد حد أقصى، لكن الأمر لا يتطلب الكثير من الخيال للتوصل إليه. المبلغ الذي نحتاجه لتحقيق الاستقرار يتراوح بين 10 و20 مليار دولار أو يورو، وهو مبلغ ليس كبيرا من وجهة النظر الأميركية".

والشهر الماضي، منح ترامب المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، تمديدا لمدة عام واحد ليسمح لها بمواصلة استيراد الطاقة الروسية رغم العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.

يذكر أن أوربان أقوى حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وفي المقابلة مع "بوليتيكو"، دعا ترامب إلى "فهم وضع المجر"، مشيرا إلى أنها دولة حبيسة غير ساحلية لذلك لا تستطيع الحصول على واردات الطاقة بالسفن.