وذكرت إيكواس في بيان أن القوات، بما في ذلك جنود من نيجيريا المجاورة، ستدعم الحكومة وتحمي النظام الدستوري للبلاد.

وقال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو في بيان إن القوات الجوية النيجيرية كانت تعمل بناء على طلب من بنين لتأمين المجال الجوي وتنفيذ مهام سريعة بالتنسيق مع الدولة المجاورة.

وأوضح أن القوات تصرفت بموجب تفويض إيكواس وبذلك دافعت عن النظام الدستوري في بنين.

وأضاف تينوبو أن بنين طلبت أيضا قوات برية لحماية الحكومة ومواجهة الجماعات المسلحة، وأن القوات البرية النيجيرية موجودة بالفعل في البلاد.

وجاء في البيان أن الطائرات المقاتلة النيجيرية ساعدت في طرد المتآمرين على الانقلاب من مبنى التلفزيون الحكومي ومن قاعدة عسكرية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى سماع دوي انفجارات في أعقاب غارة جوية مشتبه بها في مدينة كوتونو الساحلية، حيث توجد الحكومة.

وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس بنين باتريس تالون قال مساء الأحد إن الوضع بات الآن تحت السيطرة الكاملة.

وشكر القوات المسلحة والقيادة العسكرية على بقائهم مخلصين للبلاد والدستور، وقال في التلفزيون الحكومي إن محاولة الانقلاب لن تمر دون عقاب.

وكانت طلقات نارية قد سمعت في وقت سابق بالقرب من القصر الرئاسي، واستولت مجموعة من الضباط العسكريين على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية وأعلنوا عزل تالون.

وقال الجنود إنه تم إغلاق حدود البلاد وتعيين اللفتنانت كولونيل باسكال تيغري رئيسا لـ "لجنة إعادة الإعمار العسكري".