وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن مجموعة قوات "الغرب" الروسية تمكنت من السيطرة على قرية كوتشيروفكا في منطقة خاركيف.

وأضافت: "واصلت وحدات من مجموعة قوات زاباد تدمير مجموعة العدو المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول. ونتيجةً للعمليات النشطة التي شنتها مجموعات الهجوم التابعة للجيش السادس، تم تحرير قرية كوتشيروفكا في منطقة خاركوف".

وأردفت: "واصلت قوات الغرب تدمير مجموعة القوات الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول. وخسر العدو أكثر من 220 جنديا".

وبينت أن "القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 210 جنود في منطقة عمليات وحدات مجموعة القوات الشمال".

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إن القوات الروسية تمكنت من إكمال سيطرتها على بلدة ريفنه في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.