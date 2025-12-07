وقال هرتسوغ: "أحترم صداقة الرئيس ترامب ورأيه"، وأشاد بدور ترامب في تأمين إطلاق سراح المحتجزين من قطاع غزة. ومع ذلك، أكد أن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب احترام نظامها القانوني بالكامل.

ويحاكم نتنياهو منذ أكثر من 5 سنوات، بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة. وحث ترامب هرتسوغ مرارا على منح نتنياهو عفوا، بما في ذلك في رسالة حديثة موقعة منه ونشرها مكتب هرتسوغ.

وجاء في الرسالة أن ترامب يحترم استقلال القضاء الإسرائيلي، ولكنه يعتقد أن التهم الموجهة إلى نتنياهو ذات دوافع سياسية.

كما أثار الرئيس الأميركي هذه القضية خلال زيارة للبرلمان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.

وكشف مكتب هرتسوغ في الآونة الأخيرة أن نتنياهو طلب رسميا عفوا من الرئيس الإسرائيلي. وقال هرتسوغ إنه يجري حاليا التعامل مع الطلب من خلال عملية تشمل وزارة العدل والفريق الاستشاري القانوني لمكتبه.

وقال: "هذا بالتأكيد طلب استثنائي، وفوق كل شيء عند التعامل معه سأفكر فيما هو المصلحة الفضلى للشعب الإسرائيلي. رفاهية الشعب الإسرائيلي هي أولويتي الأولى والثانية والثالثة".