أعلن مطار فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، السبت، تعليق جميع عملياته الجوية، إثر الاشتباه في تحليق مناطيد مجهولة الهوية داخل المجال الجوي للبلاد، في حادثة هي الأحدث ضمن سلسلة من الإغلاقات المماثلة خلال الأشهر الماضية.
وقالت إدارة مطار فيلنيوس في بيان، إن القرار جاء كإجراء احترازي لضمان سلامة الطيران المدني، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مصدر هذه المناطيد أو طبيعتها.
وتشهد دول البلطيق، ومن بينها ليتوانيا، حالة تأهب أمني مرتفعة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وسط تنامي المخاوف من الأنشطة الجوية غير المأهولة.