وقالت إدارة مطار فيلنيوس في بيان، إن القرار جاء كإجراء احترازي لضمان سلامة الطيران المدني، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مصدر هذه المناطيد أو طبيعتها.

وتشهد دول البلطيق، ومن بينها ليتوانيا، حالة تأهب أمني مرتفعة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وسط تنامي المخاوف من الأنشطة الجوية غير المأهولة.