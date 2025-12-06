وهذا الهجوم الأحدث في سلسلة من حوادث إطلاق النار الجماعي في البلد الذي يعاني من الجريمة ويبلغ عدد سكانه 63 مليون نسمة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي "يمكنني أن أؤكد أن 25 شخصا أصيبوا بالرصاص"، مضيفة أن 14 شخصا نقلوا إلى المستشفى.

وأوضحت أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في مكان الواقعة في بلدة سولسفيل على بعد 18 كيلومترا غرب بريتوريا، فيما توفي آخر في المستشفى.

دخل 3 مسلحين إلى المبنى حوالي الساعة 02:30 صباحا، بتوقيت غرينتش، وأطلقوا النار عشوائيا على مجموعة من الرجال الذين كانوا متجمعين في حانة الفندق.

كما قُتل في الهجوم طفل يبلغ 12 عاما وآخر يبلغ 16 عاما.

وتابعت ماثي "حادثة مؤسفة للغاية. لم تُبلَّغ الشرطة بالحادثة إلا في حوالي الساعة السادسة".

ولم تعرف بعد دوافع إطلاق النار، ولم يُلق القبض على أي مشتبه به.

تعاني جنوب أفريقيا من جريمة متجذّرة وفساد تقوده شبكات منظمة.

ويملك العديد من المواطنين أسلحة نارية مرخصة للحماية الشخصية، ولكن هناك العديد من الأسلحة غير القانونية المتداولة.

وحصد العنف المسلح نحو 63 شخصا يوميا في الفترة من أبريل إلى سبتمبر، وفق بيانات الشرطة.