وأوضحت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية سيطرة على بلدة "بيزيميانويه" في دونيتسك، مضيفة أنه "قتل ما يصل إلى 415 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير دبابتين، ومركبة قتالية مدرعة، و81 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، و4 زوارق مسيرة، و13 محطة حرب إلكترونية، و16 مستودعا للذخيرة والوقود والإمداد".

وأضاف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، خسر العدو ما يصل إلى 1195 جنديا، و12 مركبة قتالية مدرعة، و73 مركبة، و4 قطع مدفعية ميدانية، و3 محطات حرب إلكترونية، و6 مستودعات إمداد، في منطقة سيطرة مجموعة قوات الشمال".

وذكر البيان أنه "خلال هذا الأسبوع، أكملت وحدات قوات مجموعة المركز، تحرير مدينة كراسنوأرميسك (بوكروفسك) في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية سيطرت خلال الأسبوع المنصرم على مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركيف بالكامل.

وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية ألحقت بالجيش الأوكراني خسائر كبيرة، وأنها واصلت تقدمها على جميع المحاور خلال أسبوع.

ومن بين الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية، التي ذكرت في بيان وزارة الدفاع الروسية: