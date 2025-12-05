وذكرت اليونان إنها ستنفق حوالي 28 مليار يورو (32.66 مليار دولار) بحلول عام 2036 على تحديث قواتها المسلحة بعد خروجها من أزمة ديون استمرت من عامي 2009 إلى 2018.

وقال مسؤول كبير على دراية بالمسألة لرويترز "وافقت لجنة الدفاع بالبرلمان في جلسة مغلقة على شراء أنظمة بي.يو.إل.إس".

وأكد مسؤول ثان موافقة البرلمان، وأن التكلفة ستكون ما بين 650 إلى 700 مليون يورو تقريبا.

وأفادت رويترز في نوفمبر بأن اليونان تجري محادثات مع إسرائيل لشراء هذه الأنظمة.

وترتبط اليونان وإسرائيل بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية قوية، وأجرتا عدة مناورات مشتركة في السنوات القليلة الماضية، وتديران مركز تدريب جوي في جنوب اليونان.

وتجري اليونان أيضا محادثات مع إسرائيل لتطوير قبة دفاع صاروخي مضادة للطائرات والصواريخ بثلاثة مليار يورو.