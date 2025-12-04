الصور المعروضة – التي لم تُنشر من قبل – تُظهر غرف نوم وحمامات، إضافة إلى هاتف أرضي يحتوي على اختصارات بأسماء أولية لرجال من ضمنهم: دارين، ريتش، مايك، باتريك ولاري.

كما توثّق فيديوهات أخرى المساحات الخارجية الفاخرة للجزيرة، بما فيها مسبح وأشجار نخيل ومسارات مطلة على المحيط.

وتظهر في إحدى الصور سبّورة كُتبت عليها كلمات مثل: "القوة، الخداع، المؤامرات، والسياسة" — مع حجب أسماء النساء "من باب الحذر"، وفق اللجنة.

وفي إحدى الصور تظهر غرفة تبدو وكأنها عيادة أسنان على جدرانها علقت العديد من الوجوه بطريقة غير مفهومة.

ويأتي هذا الإفراج بعد أيام من توقيع الرئيس دونالد ترامب قانوناً يُلزم وزارة العدل بنشر ما لديها من وثائق مرتبطة بإبستين، وهي خطوة يُتوقع أن تكشف ملفات بالغة الأهمية قريباً.

وقال النائب روبرت غارسيا، كبير الديمقراطيين في اللجنة: "هذه الصور الجديدة تمنح نظرة مقلقة إلى عالم جيفري إبستين. ننشرها لضمان الشفافية العامة ومساعدة التحقيق على استكمال الصورة الكاملة لجرائمه الوحشية".

وقبل إدانته عام 2008، عمل إبستين وتواصل اجتماعيا مع قائمة طويلة من الشخصيات المعروفة، بما في ذلك الأمير البريطاني السابق آندرو، الذي جُرد من لقبه الملكي جزئيا لارتباطه بإبستين.