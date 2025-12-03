ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن تصدر النسخة العامة للعلن، الخميس.

وبدأ تحقيق في القضية بناء على طلب من رئيس وأعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، وتم الانتهاء منه في سبتمبر، ولكن مكتب المفتش ظل يتراسل مع هيغسيث، لعدة شهور، بشأن تعديلاته على التقرير، حسب المصادر.

وبدأ المفتش العام للبنتاغون مراجعة بعد أن كشف تقرير لمجلة "أتلانتيك" أن هيغسيث كان يشارك معلومات من حساباته على تطبيق "سيغنال"، تتعلق بالعملية العسكرية في اليمن، والتي شملت تفاصيل دقيقة حول توقيت وأهداف المواد المشاركة في الضربات الأميركية ضد جماعة الحوثي.

وبعد صدور التقرير، طلب كبار الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس مراجعة من المفتش العام لتحديد ما إذا كان وزير الحرب قد انتهك أي قوانين تتعلق بالتعامل مع المعلومات السرية، أو حفظ سجلات الموظفين الفيدراليين.

وشارك هيغسيث عبر تطبيق "سيغنال" تفاصيل حول العمليات العسكرية على الحوثيين في مجموعتين على الأقل، واحدة منهما شملت زوجته وأخاه ومحاميه الشخصي، حسب ما ذكرت الشبكة.

واطلع أحد شهود المفتش العام، خلال المراجعة، على أنه كان جزءا من 12 دردشة منفصلة على "سيغنال" شملت هيغسيث، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت جميعها تحتوي على تفاصيل العملية الحساسة.

كما درس المفتش العام ما إذا كان أي شخص آخر قد توصل بالمعلومات في دردشة "سيغنال"، وسأل الشهود عما إذا كان لدى آخرين وصول إلى هواتفهم.

وتبين للمفتش العام أن الخطط العسكرية التي كشف عنها وزير الحرب كانت مأخوذة من وثيقة تابعة للقيادة المركزية الأميركية، وكانت مصنفة في ذلك الوقت على أنها "سرية وغير مخصصة للأجانب".