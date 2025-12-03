وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي أن "عمروف ورئيس أركان الجيش الأوكراني أندري غناتوف سيلتقيان مسؤولين أمنيين من الاتحاد الأوروبي "وبعد بروكسل... سيطلقان التحضيرات للقاء مع مبعوثي الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة".

وأعلن الكرملين، مساء الثلاثاء، أنه لم يتم التوصل إلى "تسوية" بشأن الأراضي المحتلة في أوكرانيا، بعد محادثات استمرت لساعات بين فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي عرض على الرئيس الروسي خطة واشنطن لإنهاء قرابة 4 سنوات من الحرب في أوكرانيا.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف ردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن الأراضي الأوكرانية المحتلة: "حتى الآن لم نتوصل إلى تسوية لكن من الممكن مناقشة بعض المقترحات الأميركية".

وأوضح أن "المحادثات كانت مفيدة وبناءة للغاية" لكن "لا يزال هناك الكثير من العمل" للتوصل إلى اتفاق.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقابلة بثت الثلاثاء إنه تم إحراز "بعض التقدم" في المحادثات مع روسيا لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.

وقال روبيو لمذيع فوكس نيوز شون هانيتي: "ما حاولنا القيام به، وأعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم فيه، هو معرفة ما يمكن أن يتعايش معه الأوكرانيون والذي يمنحهم ضمانات أمنية للمستقبل"، مضيفا أن الولايات المتحدة تأمل في أن تسمح لهم التسوية "ليس فقط بإعادة بناء اقتصادهم، بل أيضا بالازدهار كدولة".