وبعد محادثات استمرت لساعات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر، قال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف ردا على سؤال أحد الصحافيين بشأن الأراضي الأوكرانية التي سيطرت روسيا عليها "حتى الآن لم نتوصل إلى تسوية لكن من الممكن مناقشة بعض المقترحات الأميركية".

وأوضح أن "المحادثات كانت مفيدة ومثمرة وبناءة للغاية" لكن "لا يزال هناك الكثير من العمل" للتوصل إلى اتفاق.

وذكر الكرملين أن "المباحثات بين الرئيس فلاديمير بوتين وويتكوف تناولت عدة خيارات لخطة تسوية الوضع في أوكرانيا".

وأضاف أن: "بوتين طلب من ويتكوف نقل عدد من الإشارات السياسية المهمة إلى ترامب بشأن أوكرانيا".

ووفق الكرملين فقد "اتفقنا مع زملائنا الأميركيين على عدم الكشف عن جوهر المفاوضات التي جرت".

وأشار الكرملين إلى أن "المبعوثين الأميركيين سيعودون إلى الولايات المتحدة ويعرضون نتائجهم على ترامب ويتواصلون معنا".

وشدد على أن "الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا مستمرة".