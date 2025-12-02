وامتد الاجتماع لمدة ساعتين، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية عن وسائل إعلام روسية.

وقبيل الاجتماع، ذكر موقع "أكسيوس" أنه من المرتقب أن يقدم المفاوضان الأميركيان الخطة المكونة من 19 نقطة إلى بوتين.

وذكر الكرملين في بيان أن اجتماع موسكو شهد مشاركة مستشار بوتين يوري أوشاكوف، والمبعوث الخاص كيرلي ديميتري.

وجاء هذا اللقاء في أعقاب المفاوضات التي جرت بين المفوضين الأميركيين والأوكرانيين في فلوريدا، الأحد، ووصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنها "مثمرة".

وقبيل الاجتماع، قال بوتين إن روسيا مستعدة للحرب مع أوروبا إذا أرادت الأخيرة ذلك، متهما إياها بالسعي لتخريب اتفاق وقف القتال مع أوكرانيا.

وفي ذات السياق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن أوكرانيا تنتظر إشارات من الوفد الأميركي بشأن نتائج اجتماعه مع بوتين في موسكو.

وأضاف في منصة "إكس" أنه سيرسل وفدا رفيع المستوى إذا أشار الوفد الأميركي إلى وجود ما أسماه بـ"فرص لاتخاذ قرارات عالمية سريعة".

وأوضح أنه مستعد للقاء مع ترامب، ولكن كل شيء يعتمد على مناقشات اليوم بين كوشنر وويتكوف وبوتين.

وذكرت "أكسيوس"، أنه من المتوقع أن يلتقي كوشنر وويتكوف بزيلينسكي، الأربعاء، لإطلاعه على تفاصيل المحادثات مع بوتين، وفقًا لمصدرين مطلعين.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو"، مارك روتي، إنه متفائل بأن المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا ستنجح في نهاية المطاف.

وأوضح روتي للصحفيين، في بروكسل أنه "واثق من أن الجهود المستمرة ستعيد السلام في أوروبا"، موضحا أن كييف ما تزال تعتمد على المساعدات العسكرية.