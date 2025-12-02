وقال المكتب الإعلامي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية "إس في آر"، إن معلومات وردت إلى الجهاز تفيد بأن "فرنسا تواصل دراسة خيارات للمشاركة المباشرة في الصراع الأوكراني".

وأشار إلى أن هذه المساعي تجلت في إصدار الحكومة الفرنسية مرسوم 1030‑2025، الذي يتيح استخدام الشركات العسكرية الخاصة "لتقديم المساعدة إلى دولة ثالثة منخرطة في نزاع مسلح"، في إشارة إلى أوكرانيا.

وأضاف "حتى المواطن الأوروبي الأقل دراية لا يشك في أن المقصود بهذه الدولة هي أوكرانيا".

ورأت المخابرات الروسية أن هذه الخطوات تأتي في وقت تعمل فيه فرنسا على تعزيز وجودها العسكري والدفاعي على حدود أوروبا الشرقية، مما يرفع من مستوى التوتر بين موسكو والدول الغربية.

وفي وقت سابق، توعدت وزارة الخارجية الروسية بأن أي وجود عسكري فرنسي مباشر في أوكرانيا "سيعامل كهدف مشروع" للجيش الروسي.

في المقابل، نفت باريس مرارا الأنباء التي تتحدث عن نيتها إرسال قوات إلى أوكرانيا، ووصفتها بأنها "ادعاءات مضللة" تهدف إلى تشويه المواقف الفرنسية.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التصريحات بين الجانبين بشأن مستقبل الصراع في أوكرانيا، وسط جهود دبلوماسية متعثرة لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.