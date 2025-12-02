تفصيلا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار، مساء 30 نوفمبر، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة، حيث تلقى تقارير حول تحرير كراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.

وقال بيسكوف: "في مساء يوم 30 نوفمبر، زار القائد الأعلى والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة. وخلال عمله، استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وقائد قوات مجموعة المركز فاليري سولودشوك، وقائد قوات مجموعة الشرق أندريه إيفانايف".

وأضاف بيسكوف: "أبلغ الجنرال غيراسيموف القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس بوتين بتحرير مدينتي كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف، وكذلك بنتائج العمليات الهجومية التي نفذتها القوات في مناطق أخرى".

وأوضح بيسكوف أن "فاليري سولودشوك، قائد قوات مجموعة المركز، أبلغ الرئيس بوتين بتقدم عملية القضاء على مجموعة القوات الأوكرانية المحاصرة في تجمع كراسنوأرميسك-ديميتروف، بما في ذلك السيطرة على الجزء الجنوبي من مدينة ديميتروف (ميرنوغراد) من قبل القوات الروسية، والوضع في كراسنوأرميسك بعد تحريرها ونقلها بالكامل إلى سيطرة القوات الروسية".

وأضاف بيسكوف: "بدوره، أبلغ أندريه إيفانايف، قائد قوات مجموعة الشرق، عن تقدم عملية تحرير الأراضي في مقاطعتي زابوروجيه، ودنيبروبيتروفسك ضمن منطقة مسؤولية القوات التابعة له".

وأشار بيسكوف إلى أن "إيفانايف أطلع الرئيس كذلك على وصول القوات الروسية إلى نهر غايشور وبداية عملية السيطرة على مدينة غولياي بوليه (هوليبولي) في مقاطعة زابوروجيه، حيث تخوض وحدات الجيش الخامس اشتباكات في الأحياء الشمالية الشرقية من المدينة".

واختتم بيسكوف، قائلاً: "شكر القائد الأعلى الرئيس فلاديمير بوتين قادة وأفراد المجموعات على جهودهم الناجحة، ووجّه بضرورة تزويد القوات بكل ما يلزم للقيام بعمليات قتالية خلال الشتاء المقبل".

السيطرة على مساحة واسعة

تشير تقارير ميدانية إلى أن القوات الروسية تمكنت خلال شهر نوفمبر الماضي من السيطرة أراض كثيرة في جبهات القتال المختلفة في أوكرانيا، بدءا من مقاطعة خاركيف في الشمال الشرقي مرورا بدونيتسك ودنيروبتروفسك وزابوريجيا، وانتهاء بخيرسون في جنوب أوكرانيا.

وأوضحت التقارير أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مساحة بين 700 و750 كيلومترا مربعا، غالبيتها العظمى في مقاطعات دونيتسك ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا.