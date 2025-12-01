وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "من المقرر عقد الاجتماع مع ويتكوف غدا"، مضيفا أن الاجتماع سيعقد "بعد الظهر".

وتأتي هذه الزيارة إلى روسيا في أعقاب مفاوضات جرت بين الوفدين الأميركي والأوكراني في فلوريدا الأحد، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها "مثمرة".

لكن روبيو أكد الحاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق.

واعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الأسبوع الحالي مهم جدا لجهود إنهاء النزاع، مع استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين في باريس.

ويواجه زيلينسكي ضغوطا عسكرية وسياسية كبيرة، في وقت يعبّر فيه ترامب عن تفاؤله بشأن حل الصراع الذي أشعلته روسيا قبل نحو أربع سنوات.

وأثارت خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قد أثارت الجدل بعد انتشار أخبار كونها مستمدة من وثيقة روسية أرسلت إلى إدارة ترامب في أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر لـ"رويترز"، إن الروس أرسلوا الوثيقة، التي تضمنت شروط موسكو لإنهاء الحرب، إلى كبار المسؤولين الأميركيين في منتصف أكتوبر، عقب اجتماع بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن.