وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك": "تم إحباط هجوم إرهابي في جمهورية القرم استهدف ضابطا رفيعا في وزارة الدفاع، خططت له مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية".

وأوضح البيان أن كييف جندت مواطنا أوكرانيا وكلفته بزرع عبوة ناسفة تحت سيارة عسكرية روسية، مشيرا إلى أن "المنفذ قتل أثناء محاولة زرع المتفجرات ومقاومته المسلحة لعناصر الأمن الروسي".

وأضاف أن التحقيقات أظهرت وجود معدات اتصالات بحوزة المنفذ، بالإضافة إلى مكونات عبوة ناسفة غربية الصنع. كما نشرت السلطات الروسية تسجيلا صوتيا يسمع فيه ضابط مخابرات أوكراني يوجه عميلا في القرم بتنفيذ العملية، مؤكداً استهداف جنرال روسي.

وتأتي هذه العملية في وقت تتصاعد فيه التوترات الأمنية بين موسكو وكييف، على خلفية النزاع المستمر منذ 2022، والذي شهد عدداً من الهجمات داخل الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.