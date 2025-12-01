وأكد ترامب مساء الأحد، أثناء عودته بالطائرة إلى واشنطن من فلوريدا، حيث احتفل بعيد الشكر، أنه تحدث مؤخرا مع مادورو، ورفض التعليق على تفاصيل المكالمة، التي كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز" لأول مرة.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، عندما سئل عن المكالمة: "لن أقول إنها سارت بشكل جيد أو سيئ".

كان ترامب قد دعا، السبت، للتعامل مع المجال الجوي فوق فنزويلا على أنه "مغلق".

وكتب ترامب في منشور على "تروث سوشال": "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، يُرجى إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر! الرئيس دونالد ج. ترامب".

وتركز جهود القوات الأميركية في المنطقة حتى الآن على عمليات مكافحة المخدرات، رغم أن القوة العسكرية المخصصة لذلك تفوق بكثير ما هو مطلوب لهذه العمليات.

ونفذت القوات الأميركية ما لا يقل عن 21 ضربة استهدفت قوارب قالت إنها تهرب المخدرات في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ منذ سبتمبر، مما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل.

وترددت تقارير عن عمل وشيك في الأسابيع الماضية مع نشر الجيش الأميركي لقوات في منطقة الكاريبي وسط تدهور العلاقات مع فنزويلا.