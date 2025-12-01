ووفق ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، فإن المحادثات ستشمل جدولا زمنيا للانتخابات في أوكرانيا، وإمكانية تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا، وقضايا أخرى لا تزال غير محسومة بين البيت الأبيض وكييف، بينما يسعيان إلى التوصل لاتفاق بشأن شروط خطة سلام مقترحة، بحسب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.

وقد انضم وزير الخارجية ماركو روبيو إلى المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، والذين التقوا بالوفد الأوكراني الذي يقوده رستم أميروف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في "شيل باي"، منتجع الغولف التابع لويتكوف في جنوب فلوريدا.

وقال المسؤول الكبير، إن ويتكوف وكوشنر يخططان للمغادرة إلى موسكو، يوم الاثنين، لمواصلة المفاوضات مع روسيا.

وقال روبيو للصحفيين عند بدء الاجتماع إن المحادثات تهدف إلى "تأمين نهاية للحرب تترك أوكرانيا ذات سيادة ومستقلة وتملك فرصة لازدهار حقيقي".

وتأتي المحادثات في فلوريدا بعد أسابيع من الدبلوماسية والمفاوضات عقب تسريب خطة سلام أميركية على الإنترنت.

وقال منتقدون إن الخطة المسربة كانت تميل بشدة لصالح روسيا، ما أثار قلقا واسعا في كييف وبين أقرب حلفاء أوكرانيا في أوروبا.

وقد أجرى روبيو وكوشنر وويتكوف جولة مفاوضات مع مسؤولين أوكرانيين في جنيف الأسبوع الماضي، قال الجانبان إنها أحرزت تقدما نحو مقترح سلام مقبول للطرفين.

وشكر أميروف، خلال اجتماع الأحد في فلوريدا، ترامب وفريقه على جهودهم. وقال: "الولايات المتحدة تستمع إلينا، الولايات المتحدة تدعمنا، الولايات المتحدة تسير إلى جانبنا".

وعندما التقى أميروف مع ويتكوف وكوشنر في ميامي في أكتوبر، لمراجعة الخطة الأولية المكونة من 28 نقطة، قال بصراحة إن الصفقة تميل لصالح روسيا أكثر من أوكرانيا.

وعلى منصة X، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمفاوضات، وكتب: "الجانب الأميركي يبدي نهجا بناء، وفي الأيام المقبلة من الممكن وضع خطوات لتحديد كيفية إنهاء الحرب بشكل لائق. الوفد الأوكراني لديه التوجيهات اللازمة، وأتوقع من الفريق العمل وفق أولويات أوكرانية واضحة".

وفي مؤتمر صحفي، يوم الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "عندما تغادر القوات الأوكرانية المناطق التي تسيطر عليها، حينها ستتوقف المعارك"، وأضاف بوتين: "إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف نحقق ذلك بالوسائل العسكرية".

ويواجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضغوطا سياسية متزايدة في الداخل على خلفية محادثات السلام، فيما تتعثر حكومته بسبب فضيحة فساد دفعت أقرب مساعديه ورئيس مكتبه، أندري يرماك، للاستقالة، وفق الصحيفة.