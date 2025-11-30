وذكر عدد من المشغلين أن الطلب المفاجئ لتحديث البرمجيات في نحو 6 آلاف طائرة من طراز إيرباص آيه 320 لم يؤثر بشكل كبير حتى الآن على حركة الطيران.

وقالت الشركة إن حوالي 6 لاف طائرة من سلسلة آيه 320 يجب أن تخضع للفحص قبل مواصلة التشغيل، وذلك بعد اكتشاف أن الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤدي إلى إفساد بيانات حيوية لعمل أنظمة التحكم في الطيران.

وأضافت الشركة المصنعة، ومقرها تولوز، أن هذا الأمر تم التوصل إليه من خلال تحليل "حادثة حديثة" تتعلق بإحدى طائرات آيه 320، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكدت إيرباص أنها عملت مع سلطات الطيران لطلب اتخاذ شركات الطيران إجراءات وقائية تشمل تحديثات برمجية أو تعديلات في الأجهزة، مشيرة إلى أنه في كثير من الحالات يمكن تنفيذ التحديث البرمجي بسرعة من قمرة القيادة.

ماذا حدث؟

سارعت شركات طيران عالمية إلى إصلاح خلل في برمجيات طائراتها من طراز آيرباص آيه 320 بعدما دفع قرار الشركة الأوروبية المصنعة باستدعاء مجموعة من الطائرات إلى توقف مئات الرحلات في آسيا وأوروبا وهدد حركة السفر في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاما في العام.

وعملت شركات الطيران طوال الليل لإجراء إصلاحات بعد أن وجهت الجهات التنظيمية العالمية شركات الطيران إلى معالجة مشكلة البرمجيات قبل استئناف الرحلات الجوية.

وقالت شركتا دلتا إيرلاينز الأميركية وويز إير المجرية إنهما أكملتا إصلاح أسطولهما دون أي تأثير على العمليات.

ويبدو أن ذلك ساعد على ما يبدو في تفادي السيناريو الأسوأ، وحد من عدد التأخيرات في الرحلات الجوية في آسيا وأوروبا في وقت مبكر من السبت.