وأظهرت صور نشرتها صحيفة "رودونغ سينمون" الكورية الشمالية كيم وهو يتابع ما بدا أنها طائرات مسيرة وقاذفات صواريخ متنقلة، من بين أشياء أخرى.

وكان مسؤول بالمخابرات الأوكرانية قال لرويترز في وقت سابق إن كوريا الشمالية بدأت إنتاجا ضخما لطائرات مسيرة صغيرة وقصيرة المدى من طراز (إف.بي.في)، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية متوسطة المدى أكبر حجما تُستخدم في ساحات المعارك.

وشاهد كيم وابنته عرضا جويا احتفالا بالذكرى السنوية، وتفقدا عددا من الطائرات منها طائرة الإنذار المبكر المحمولة جوا التي كشفت عنها كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا العام، وفقا لما أظهرته صور وسائل الإعلام الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله إن البلاد تتوقع "أشياء عظيمة حقا" من القوات الجوية التي "ستلعب دورا في ممارسة الردع النووي".

ونسبت الوكالة إلى كيم قوله "القوات الجوية يجب أن تصد بحسم وتسيطر على جميع أنواع أعمال التجسس والاستفزازات العسكرية المحتملة من الأعداء".

وأضاف أنه سيجري منح القوات الجوية أصولا عسكرية استراتيجية جديدة وسيعهد إليها بواجب "مهم جديد"، على الرغم من أنه لم يحدد ماهية تلك الأصول الاستراتيجية.

وفي الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية دفع تحديث قواتها العسكرية التقليدية، تركز البلاد أيضا على تعزيز قواتها الجوية، حيث كشفت عن أول تدريب جوي جوي بالذخيرة الحية يضم طائرات عسكرية في مايو الفائت ونظام طائرات للإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا في مارس الماضي، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.





