من جانبها، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن جميع شركات الطيران الوطنية المشغلة لطائرات إيرباص A320 باشرت حالياً تنفيذ إجراءات الفحص والصيانة المطلوبة.

وأكدت الهيئة أنها تتابع هذه الإجراءات بشكل مباشر مع الوكالة الأوروبية والشركات المشغلة المعنية لضمان الالتزام الكامل بجميع متطلبات السلامة والصلاحية للطيران، بما يضمن استمرار التشغيل الأمن للأسطول وعدم تأثر حركة الطيران في الدولة.

كما أكدت الهيئة التزام جميع الشركات المشغلة بمتابعة وتطبيق أي تحديثات فنية صادرة عن الشركات المصنعة أو الجهات المختصة، فيما تواصل منظومة الرقابة التنظيمية في دولة الإمارات ضمان التطبيق الفوري والفعال لجميع توجيهات السلامة وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في قطاع الطيران المدني.

وفي السياق، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي أن عددا من طائرات نوع إيرباص A320 المسجّلة في المملكة يخضع لتوجيه صلاحية الطيران الاحترازي الذي أصدرته وكالة سلامة الطيران الأوروبية.

وأوضحت الهيئة أن هذا التوجيه صدر من سلطة الطيران المدني لدولة التصميم، وينطبق على عدد من طائرات نوع A320 المسجّلة في المملكة والمشغَّلة من قبل بعض شركات الطيران الوطنية، وذلك وفقًا للوائح التنفيذية لسلامة الطيران.

كما أكدت أن الخطوة تأتي في إطار الحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية، وأن السلامة تظل أولوية قصوى في منظومة الطيران المدني بالمملكة.

بدورها، قالت الهيئة العامة للطيران في الهند (دي جي سي أيه)، في بيان السبت، إنه تم ترقية البرمجيات وإجراء التعديلات المطلوبة لمعالجة مشكلة محتملة تتعلق بضوابط الطيران في أكثر من نصف أسطول الطائرات الهندية طراز أيرباص إيه 320 البالغ 338 طائرة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إنه لم يحدث أي إلغاء للرحلات الجوية، ولكن حدثت بعض التأخيرات في حدود 60-90 دقيقة لبعض الرحلات حيث يتم إجراء تحديثات البرمجيات للطائرات المتضررة.

كما أفادت شركة مصر للطيران، السبت، بتشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة التحديثات الواردة من شركة "إيرباص" واتخاذ كافة التدابير الاحترازية الفورية، بالإضافة إلى تقييم أي تأثير محتمل على جداول التشغيل.

وقالت شركة إيرباص، الجمعة، إن الفحص الذي أعقب حادث طائرة شركة جيت بلو كشف أن الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤثر على البيانات الحساسة الخاصة بتشغيل عناصر التحكم في الطيران بالطائرات طراز إيه 320.

وانضمت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية إلى وكالة السلامة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي في مطالبة شركات الطيران بمعالجة المشكلة باستخدام تحديث برمجي جديد.

وفي اليابان، ألغت خطوط أول نيبون الجوية، التي تشغل أكثر من 30 طائرة، 65 رحلة محلية كانت مقررة اليوم السبت.