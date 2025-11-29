ودعا الديمقراطي والز على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الجمعة، إلى الكشف عن نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي للرئيس الجمهوري، ليشكك بشكل غير مباشر في اللياقة العقلية لترامب.

ويقدم التصوير بالرنين المغناطيسي صورا لداخل الجسم، والتي يمكن أن تكشف عن ضرر في المفاصل أو أزمات قلبية أو أورام.

وفي نهاية أكتوبر، قال ترامب إنه خضع لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي، وقال الرئيس (79 عاما) إن النتائج كانت "مثالية"، إلا أنها لم تنشر وهو ما أثار التكهنات بشأن ما الذي كان يمكن أن توضحه الفحوصات.

وجاءت المواجهة بين والز وترامب بسبب هجوم عنيف من الرئيس الجمهوري على منصته تروث سوشيال.

وفي المنشور هاجم ترامب مواطني "دول فاشلة" يعيشون في الولايات المتحدة، واتهمهم بالإجرام بعبارات عامة وأهان والز.