وأعلنت بعض شركات الطيران حول العالم إلغاء وتأجيل رحلات مطلع الأسبوع الجاري لإصلاح برنامج على طائرة يتم استخدامها بشكل تجاري على نطاق واسع بعد أن كشف تحليل أن شفرة بالحاسب الآلي ربما ساهمت في حدوث انخفاض مفاجئ في ارتفاع طائرة جيت بلو الشهر الماضي.

وقالت شركة إيرباص، الجمعة، إن الفحص الذي أعقب حادث طائرة شركة جيت بلو كشف أن الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤثر على البيانات الحساسة الخاصة بتشغيل عناصر التحكم في الطيران بالطائرات طراز إيه 320.

وانضمت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية إلى وكالة السلامة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي في مطالبة شركات الطيران بمعالجة المشكلة باستخدام تحديث برمجي جديد.

وسوف تتأثر بذلك أكثر من 500 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة.

وقالت وكالة السلامة الجوية الأوروبية إن هذا الإجراء قد يسبب "اضطرابًا قصير المدى" لجداول الرحلات.

وبحسب الوكالة ، ظهرت المشكلة بعد إجراء تحديث برمجي لأجهزة الكمبيوتر على متن الطائرة.

وفي اليابان، ألغت خطوط أول نيبون الجوية، التي تشغل أكثر من 30 طائرة، 65 رحلة محلية كانت مقررة اليوم السبت.

وقالت إن من المحتمل حدوث إلغاءات إضافية، الأحد.

وتملك الخطوط الجوية الأميركية نحو 480 طائرة من طراز آيه 320 ، منها 209 طائرة تأثرت بذلك.

من جانبها، قالت الهيئة العامة للطيران في الهند (دي جي سي أيه) في بيان، السبت، إن ما إجماليه 338 طائرة لدى الشركات الجوية الهندية إنترغلوب أفيشن، وآير إنديا، وآير إنديا إكسبريس شملها توجيه صلاحية الطيران في حالات الطوارئ بشأن التحذير الخاص بإصلاح برامج أيرباص.

وفي شركة إنديجو، هناك 200 طائرة شملها توجيه صلاحية الطيران في حالات الطوارئ دون إلغاءات وجرى الانتهاء من تحديث البرامج في 143 طائرة.

وفي آير إنديا، هناك 113 طائرة خضعت لتوجيه صلاحية الطيران في حالات الطوارئ دون إلغاءات وجرى الانتهاء من تحديث البرامج في 42 طائرة.

وفي آيرإنديا إكسبريس، هناك 25 طائرة شملها التوجيه الخاص بصلاحية الطيران وتم تأجيل 8 رحلات وجرى الانتهاء من تحديث البرامج في 4 طائرات.