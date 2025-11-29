وسُمعت انفجارات مدوية في كييف قرابة منتصف الليل، في حين أفاد مسؤولون أن قوات الدفاع الجوي تعمل على صد الهجوم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، إن "طائرات مسيرة للعدو تحلق فوق المدينة، والدفاعات الجوية ترد. مواقع عدة استهدفت في محيط العاصمة".

وأضاف تكاتشينكو في وقت لاحق: "حاليا، هناك قتيل واحد في كييف و7 جرحى، بينهم طفل"، مشيرا إلى أن القتيل رجل.

وحذر رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، السكان بضرورة البقاء في الملاجئ أثناء الهجوم.

وكتب كليتشكو على تليغرام: "يوجد حاليا 7 جرحى في العاصمة. نقل المسعفون 4 منهم إلى المستشفى".

وكان كليتشكو قد أفاد في وقت سابق عن وجود فتى يبلغ 13 عاما بين المصابين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت كييف لهجوم ليلي آخر بطائرات مسيرة وصواريخ روسية أدى إلى مقتل 7 اشخاص، وفق مسؤولين، واندلاع حرائق في أبنية سكنية.