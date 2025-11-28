كشف تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الإخبارية الألمانية، يوم الجمعة، أنه تم رصد طائرات مسيرة فوق قاعدة للقوات المسلحة الألمانية في جنوين، جنوب شرقي مدينة روستوك، بينما كان يتم تدريب جنود أوكرانيين هناك.