وتتضمن المقترحات أكثر من 180 مليار يورو للاقتراض، وهو مبلغ أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى في التاريخ الألماني باستثناء فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتشمل الميزانية أيضا نحو 108 مليارات يورو للإنفاق العسكري، وهي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة.

ومن المقرر أن تحصل أوكرانيا على مبلغ قياسي مقداره 11.5 مليار يورو للمدفعية والطائرات المسيرة والمركبات العسكرية ومعدات أخرى لتعزيز دفاعها ضد روسيا.

وانتقدت أحزاب المعارضة بشدة الميزانية، جزئيا بسبب خطط الدولة لتحمل مليارات الديون الإضافية.