وتقول بولندا إنها تتعرض لهجمات متعمدة وهجمات إلكترونية، في ما تصفه بـ"حرب متعددة الوسائل" تشنها روسيا لتقويض الدعم المقدم إلى أوكرانيا، بينما تنفي موسكو هذه الاتهامات.

وأوضح ممثلو الادعاء أن الشرطة وقوات خاصة نفذت عمليات التوقيف يومي 25 و26 نوفمبر، مشيرين إلى أن المشتبه بهم تورطوا في تصوير وإرسال صور لبنى تحتية حيوية ومواقع مرتبطة بالأمن القومي خلال عام 2024 ومطلع عام 2025.

وأضاف الادعاء في بيان أن المتهمين تلقوا أموالا بعملات مشفرة مقابل تنفيذ تلك المهام.

وتصل عقوبة التجسس في بولندا إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس و30 سنة.